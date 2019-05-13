Пеллегріно: Лунін стане відмінним воротарем у майбутньому

Тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно задоволений, що український воротар Андрій Лунін грає в його команді.

Про це він розповів після матчу з Еспаньйолом (0:2).

"У нього були дуже хороші моменти в сьогоднішньому матчі, коли він рятував нашу команду. Лунін відмінно проявив себе в деяких важливих епізодах. Він стане відмінним воротарем у майбутньому, він сильно виріс цього року, і ми щасливі, що він грає за нас", - заявив Пеллегріно.