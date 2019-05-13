УЄФА привітала Динамо з днем заснування

УЄФА привітала київське Динамо з днем заснування клубу. Кияни святкують 92-річчя.

Про це повідомляється у Твіттері організації.

"Вітаємо гордість України "Динамо" Київ з його 92-им днем народження!", - йдеться у повідомленні.

🇺🇦 Поздравляем гордость Украины @DynamoKyiv с его 92-м днём рождения! 🎉🎂🥳🎇🎆👏🏆



Чемпионат СССР: 13 (рекорд)

Кубок СССР: 9

Чемпионат Украины: 15 (рекорд)

Кубок Украины: 11

Кубок кубков: 2 (1975, 1986)

Суперкубок УЕФА: 1 (1975)



👏👏👏👏 pic.twitter.com/oMEvynAfb0 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 13, 2019

Нагадаємо, 17 років тому помер геніальний Лобановський.

Читайте також: Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського

Джерело - Чемпіон.