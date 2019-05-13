УЄФА привітала Динамо з днем заснування

УЄФА привітала київське Динамо з днем заснування клубу. Кияни святкують 92-річчя.
Про це повідомляється у Твіттері організації.
"Вітаємо гордість України "Динамо" Київ з його 92-им днем народження!", - йдеться у повідомленні.
🇺🇦 Поздравляем гордость Украины @DynamoKyiv с его 92-м днём рождения! 🎉🎂🥳🎇🎆👏🏆— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 13, 2019
Чемпионат СССР: 13 (рекорд)
Кубок СССР: 9
Чемпионат Украины: 15 (рекорд)
Кубок Украины: 11
Кубок кубков: 2 (1975, 1986)
Суперкубок УЕФА: 1 (1975)
👏👏👏👏 pic.twitter.com/oMEvynAfb0
Нагадаємо, 17 років тому помер геніальний Лобановський.
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Джерело - Чемпіон.