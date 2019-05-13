Реал повідомив Навасу, що не розраховує на нього в наступному сезоні

Костариканський голкіпер Кейлор Навас покине Реал після закінчення сезону.

Про це повідомляє El Chiringuito de Jugones.

Клуб з Мадрида проінформував 32-річного воротаря збірної Коста-Ріки, що не розраховує на нього в наступному сезоні

🚨 NOTICIA #JUGONES | El REAL MADRID le HA COMUNICADO a KEYLOR NAVAS que NO CUENTA CON ÉL para la PRÓXIMA TEMPORADA. Información de @EduAguirre7. pic.twitter.com/aCVs0bnGO9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2019

Раніше повідомлялося, що в Реалі планують зробити Тібо Куртуа основним голкіпером.

Навас виступає за Реал з 2014 року. Він виграв з клубом 12 трофеїв, включаючи чемпіонство в Іспанії і три Ліги чемпіонів.

Цього сезону Навас втратив місце в основі. У 9 іграх Ла-Ліги він 4 рази відстояв на нуль.

Нагадаємо, Навас зацікавив Порту та ПСЖ.

Джерело - Чемпіон.