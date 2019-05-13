Туре: Завершити кар'єру в України було б фантастикою

36-річний івуарійський екс-гравець Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре, зараз є вільним агентом не проти завершити кар'єру в Україні.

Про це він розповів YouTube каналу Бомбардир.

"Чекаю пропозицій, щоб продовжити кар'єру або стати тренером. Якби мені запропонували контракт Динамо, Шахтар чи Зоря? Напевно, я б погодився, тому що я люблю футбол. Я хочу плавно завершити кар'єру. Для мене було великим досвідом починати тут (в Україні - прим. ред.)", - сказав Туре.

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"Потім я став знаменитим у багатьох країнах світу. Закінчити кар'єру в Україні було б фантастикою Пограти рік-два в Динамо? Це не проблема, я поговорю з Дмитром (Селюком, своїм агентом - прим. ред.) про це", - зазначив футболіст.

Раніше повідомлялося, що на перегляд у Динамо прибув клієнт Яя Туре.

Джерело - Бомбардир.