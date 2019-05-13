В Інтернеті з'явився основний комплект форми іспанської Барселони на сезон 2019/20. Він буде схожий на ігрову форму збірної Хорватії.

Про це повідомляє Footyheadlines.

Ігровий комплект "блаугранас" зроблений в стилі форми збірної Хорватії. На ньому також будуть красуватися клітинки.

Окрім того, на комірі можна буде побачити прапор Каталонії. Шорти, тим часом, матимуть повністю синій колір

Нагадаємо, нова форма Динамо буде з автографом Лобановського.

Раніше Михайличенко відмовився очолювати Динамо

Джерело - ТСН.