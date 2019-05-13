Джулай: Втрату Лобановського навчаєшся сприймати, але не приймати

Відомий український коментатор Дмитро Джулай пригадав день загибелі легендарного Валерія Лобановського

Це він зробив на своїй сторінці у Twitter.

"2002 рік. 13 травня, понеділок. Дорогою до аеропорту у розмові постійно поверталися до однієї теми. Здоров'я Тренера. Сподівалися на краще. А виявилося, що той день закарбується у пам'яті як день втрати. Яку з часом навчаєшся сприймати, але не приймати", – написав Джулай.

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2002. 13 травня, понеділок. Дорогою до аеропорту у розмові постійно поверталися до однієї теми. Здоров'я Тренера. Сподівалися на краще. А виявилося, що той день закарбується у пам'яті як день втрати. Яку з часом навчаєшся сприймати, але не приймати. #ЛобановськийНазавжди — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 13 травня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, вшановується пам'ять легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського.

Джерело - Чемпіон.