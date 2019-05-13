Українець приніс перемогу своїй команді

Український півзахисник Гомеля Віталій Квашук відзначився голом у матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі.

Він провів повний матч, а на 49-й хвилині забив єдиний гол своєї команди. Для Квашука це 6-й гол в 7 матчах у чемпіонаті, він очолює гонку бомбардирів.

Також в матчі брали участь українці Бадрі Акубардія і Дмитро Терещенко.

Зараз Гомель посідає 10-е місце в чемпіонаті Білорусі.

Нагадаємо, Лунін отримав одну з найвищих оцінок у матчі Леганес — Еспаньйол.

Тим часом Зозуля в Сегунді приніс перемогу Альбасете.

Джерело - Чемпіон.