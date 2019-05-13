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Квашук забив мінському Динамо й очолив гонку бомбардирів чемпіонату Білорусі

Сьогодні 13:27 412 0
Українець приніс перемогу своїй команді
Квашук забив мінському Динамо й очолив гонку бомбардирів чемпіонату Білорусі

Український півзахисник Гомеля Віталій Квашук відзначився голом у матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі.

Він провів повний матч, а на 49-й хвилині забив єдиний гол своєї команди. Для Квашука це 6-й гол в 7 матчах у чемпіонаті, він очолює гонку бомбардирів.

Також в матчі брали участь українці Бадрі Акубардія і Дмитро Терещенко.

Зараз Гомель посідає 10-е місце в чемпіонаті Білорусі.

Нагадаємо, Лунін отримав одну з найвищих оцінок у матчі Леганес — Еспаньйол.

Тим часом Зозуля в Сегунді приніс перемогу Альбасете.

Джерело - Чемпіон.

#Квашук, #Гомель, #Чемпіонат Білорусі
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