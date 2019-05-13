Збірна України U-15 виграла Кубок розвитку УЄФА

Збірна України U-15 стала переможцем Кубка розвитку УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
У заключному матчі українці переграли Вірменію - 3:1. Раніше українці перемогли Кіпр - 3:1 і розгромили Білорусь - 5:1.
Змагання відбувалися у Вірменії.
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Кубок розвитку УЄФА
1. Україна - 9 очок
2. Кіпр - 6
3. Білорусь - 3
4. Вірменія - 0
Нагадаємо, Григорчук - найкращий тренер чемпіонату Казахстану в квітні.
Джерело - ФФУ.