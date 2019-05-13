Збірна України U-15 виграла Кубок розвитку УЄФА

Українці стали чемпіонами

Збірна України U-15 стала переможцем Кубка розвитку УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У заключному матчі українці переграли Вірменію - 3:1. Раніше українці перемогли Кіпр - 3:1 і розгромили Білорусь - 5:1.

Змагання відбувалися у Вірменії.

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Кубок розвитку УЄФА

1. Україна - 9 очок

2. Кіпр - 6

3. Білорусь - 3

4. Вірменія - 0

Нагадаємо, Григорчук - найкращий тренер чемпіонату Казахстану в квітні.

Джерело - ФФУ.