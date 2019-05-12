Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ

Мій профіль
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
Сьогодні 19:10 278
Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків
Сьогодні 14:41 518
Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі
Сьогодні 13:54 441
Лопатецькій потрібна термінова операція
Вчора 20:40 2028
Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ
Вчора 20:00 1844
Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ
Вчора 18:56 1455
Маріуполь переграв Львів у 28 турі УПЛ
Вчора 15:53 2322
Визначилися фіналісти Ліги Європи
10.05.2019 06:48 2272
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
10.05.2019 05:36 2810 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
10.05.2019 04:35 1657
Навколо спорту
Блоги
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
10.05.2019 12:24 2801
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг Valeriy Ruchka
10.05.2019 12:19 614
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
10.05.2019 12:03 550
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
10.05.2019 09:28 2818
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1359
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1457
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 621 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 1018 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1208
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1640
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:10 Футбол Манчестер Сіті став чемпіоном Англії 278
18:51 Футбол Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ 378
18:25 Бокс Кролла дав настанову Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка 722
18:05 Футбол Арсенал - Чорноморець 3:3: Огляд матчу 328
17:45 Футбол Десна — Олімпік 2:1: Огляд матчу 256
17:30 Хокей США розгромили Францію, Росія - Австрію. Результати матчів чемпіонату світу 563
17:12 Фехтування Збірна України вийшла у фінал на етапі Кубка світу в Тунісі 290
16:49 Футбол Зінченко в основі в чемпіонському матчі Манчестер Сіті 504
16:26 Футбол Ворскла — Карпати: де дивитися онлайн матч 28 туру УПЛ 503
16:04 Футбол Чорноморець в драматичному матчі видряпав нічию 374
15:53 Футбол Десна здобула перемогу в матчі з Олімпіком 285
15:37 Теніс Стаховський зіграє на Челленджері у Кванджу 298
15:16 Футбол Брюгге — Генк: де дивитися онлайн матч 8 туру Чемпіонату Бельгії 352
14:58 Футбол Динамо два місяці не може перемогти на своєму полі 406
14:41 Теніс Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків 518
14:16 Блог Ювентус презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20 390
14:15 Футбол Ліверпуль — Вулвергемптон: де дивитися онлайн матч 38 туру АПЛ 304
13:54 Футбол Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі 441
13:18 Футбол Десна — Олімпік: стартові склади команд 356
13:08 Футбол Арсенал — Чорноморець: стартові склади команд 352
12:41 Футбол Десна — Олімпік: де дивитися онлайн матч 28 туру УПЛ 258
12:32 Автоспорт Наприкінці року випустять фільм про Шумахера 339
12:12 Футбол Динамо — фаворит у боротьбі за Таремі 697
11:56 Футбол Хачеріді не перейде у Шахтар 900
11:41 Футбол Арсенал — Чорноморець: де дивитися онлайн матч 28 туру УПЛ 225

Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ

Сьогодні 18:51 378 0
Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ

Сьогодні, 12 травня, відбулися зустрічі в рамках 38 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії. АПЛ

38 тур

12 травня

Бернлі - Арсенал 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Обамеянг, 0:2 - 63 Обамеянг, 1:2 - 65 Барнс, 1:3 - 90+5 Нкетіа.

Брайтон - Манчестер Сіті 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 27 Маррей, 1:1 - 28 Агуеро, 1:2 - 38 Лапорт, 1:3 - 63 Марез, 1:4 - Гюндоган.

Крістал Пелас - Борнмут 5:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 24 Батшуайі, 2:0 - 32 Батшуайі, 3:0 - 37 автогол Сімпсон, 3:1 - 45 Лерма, 3:2 - 56 Айб, 4:2 - 65 Ван Анхолт, 4:2 - 73 Кінг, 5:2 - 81 Таусенд.

Лестер - Челсі 0:0 (0:0)

Ліверпуль - Вулвергемптон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Мане, 2:0 - 82 Мане.

Манчестер Юнайтед - Кардіфф 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 пенальті Мендез-Лаінг, 0:2 - 54 Мендез-Лаінг.

Саутгемптон - Гаддерсфілд 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Редмонд, 1:1 - 55 Прітчард.

Тоттенгем - Евертон 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Дайєр, 1:1 - 69 Волкот, 1:2 - 72 Тосун, 2:2 - 75 Еріксен.

Вотфорд - Вест Гем 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Нобл, 0:2 - 39 Лансіні, 1:2 - 47 Деулофеу, 1:3 - 71 Арнаутович, 1:4 - 80 пенальті Нобл.

Фулгем - Ньюкасл Юнайтед 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Шелві, 0:2 - 11 Перес, 0:3 - 61 Шер. 0:4 - 90+1 Рондон.

Нагадаємо, Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом.

Також, Президент Баварії невдоволений VAR.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #38 тур, #результати, #Манчестер Сіті, #Брайтон, #Манчестер Юнайтед, #Кардіфф, #Тоттенгем, #Евертон
Коментарі ()