Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ

Сьогодні, 12 травня, відбулися зустрічі в рамках 38 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії. АПЛ
38 тур
12 травня
Бернлі - Арсенал 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Обамеянг, 0:2 - 63 Обамеянг, 1:2 - 65 Барнс, 1:3 - 90+5 Нкетіа.
Брайтон - Манчестер Сіті 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 27 Маррей, 1:1 - 28 Агуеро, 1:2 - 38 Лапорт, 1:3 - 63 Марез, 1:4 - Гюндоган.
Крістал Пелас - Борнмут 5:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 24 Батшуайі, 2:0 - 32 Батшуайі, 3:0 - 37 автогол Сімпсон, 3:1 - 45 Лерма, 3:2 - 56 Айб, 4:2 - 65 Ван Анхолт, 4:2 - 73 Кінг, 5:2 - 81 Таусенд.
Лестер - Челсі 0:0 (0:0)
Ліверпуль - Вулвергемптон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Мане, 2:0 - 82 Мане.
Манчестер Юнайтед - Кардіфф 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 пенальті Мендез-Лаінг, 0:2 - 54 Мендез-Лаінг.
Саутгемптон - Гаддерсфілд 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Редмонд, 1:1 - 55 Прітчард.
Тоттенгем - Евертон 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Дайєр, 1:1 - 69 Волкот, 1:2 - 72 Тосун, 2:2 - 75 Еріксен.
Вотфорд - Вест Гем 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Нобл, 0:2 - 39 Лансіні, 1:2 - 47 Деулофеу, 1:3 - 71 Арнаутович, 1:4 - 80 пенальті Нобл.
Фулгем - Ньюкасл Юнайтед 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Шелві, 0:2 - 11 Перес, 0:3 - 61 Шер. 0:4 - 90+1 Рондон.
Нагадаємо, Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом.
Також, Президент Баварії невдоволений VAR.
Джерело - Чемпіон.