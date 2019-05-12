Зінченко в основі в чемпіонському матчі Манчестер Сіті

Українець Олександр Зінченко виходить в основному складі Манчестер Сіті у вирішальному матчі АПЛ.
Склад Манчестер Сіті: Едерсон, Уокер, Компані, Лапорт, Зінченко, Гюндоган, Давид Сільва, Марез, Стерлінг, Бернардо Сілва, Агуеро.
Here’s how we line-up at the Amex Stadium! ⚽️— Manchester City (@ManCity) 12 мая 2019 г.
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Stones, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus
🔵 @haysworldwide #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/MsfBCLWT8w
О 17:00 розпочнуться матчі 38-го туру чемпіонату Англії. Ман Сіті грає з Брайтоном на виїзді.
Нагадаємо, Кадар отримав травму в матчі проти Зорі.
Джерело - Чемпіон.