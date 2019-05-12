Чорноморець в драматичному матчі видряпав нічию

Одесити в меншості зачепилися за один заліковий пункт

У 28 турі Української Прем'єр-ліги київський Арсенал приймав на власному полі одеський Чорноморець.

Публіка в Києві побачила три пенальті й шість голів за весь матч. А кінцівка зустрічі стала більш ніж драматична. Ковпак на 88 хвилині вивів канонірів уперед. Втім уже в компенсований арбітром час Бабенко зрівняв рахунок з 11-метрового удару.

У підсумку 3:3 - бойова нічия.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

12 травня

Арсенал — Чорноморець 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 10, пенальті Вільяльмссон, 1:1 – 57, пенальті Вакуленко, 1:2 – 62 Семенів, 2:2 – 77 Мудрик, 3:2 – 88 Ковпак, 3:3 – 90, пенальті Бабенко.

Арсенал: Підківка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак, Оріховський (Мудрик, 64), Танковський, Домбровський, Калітвінцев, Авагімян (Ліпартія, 46), Міссі (Ковпак, 46).

Чорноморець: Кожухар, Трубочкін, Гошкодеря (Остапенко, 71), Грачов, Норенков, Бабенко, Мусолітін, Танчик, Аржанов, Коваль (Семенів, 60), Вільхамссон (Павлов, 82).

Попередження: Оріховський 9, Коваль 18, Дубинчак 18, Аржанов 25, Ліпартія 83, Жичиков 88.

Вилучення: Аржанов 45.

Нагадаємо, в іншому матчі Десна переграла Олімпік.

Джерело - Чемпіон.