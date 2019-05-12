Востаннє вдома біло-сині обігравали Арсенал

Зігравши внічию з луганською Зорею в матчі 28-го туру УПЛ, Динамо продовжило свою домашню серію без перемог до чотирьох матчів.

Востаннє біло-сині перемагали на своєму полі 10 березня, розгромивши Арсенал. Далі почалася серія без перемог - розгром від Челсі в Лізі Європи та нічиї з Шахтарем, Олександрією і Зорею.

За цей час Динамо на виїзді виграло в Олімпіка, Зорі, Маріуполя і Львова.

Після нічиї з Зорею, Динамо набрало 62 очки та тепер відстає від Шахтаря на 11 очок. У наступному турі 18 травня кияни зіграють вдома проти Маріуполя, а 22 травня гратимуть на виїзді проти Шахтаря.

Джерело - 1927.kiev.ua.