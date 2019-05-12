Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі

Клуб не зможе прийняти матчі групового раунду Ліги Європи вдома

Олександрія, яка має шанс потрапити до групового раунду Ліги Європи може не грати в себе вдома.

Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер клубу Володимир Шаран.

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"В Олександрії ми однозначно не гратимемо, якщо вийдемо в груповий етап. Думаю, це всім зрозуміло. Які є варіанти на мій погляд? Тут багато що залежить від того, як ми будемо добиратися на матчі. Якщо літаком, то пріоритетом для мене є Львів, тому що сам я із Західної України. Швидше за все, або Полтава, або Одеса. Але поки не знаю і забігати наперед не хочу. Так, відрив дев'ять очок, однак це ще ні про що не говорить", - резюмував Шаран.

Нагадаємо, Шахтар переграв Олександрію.

Джерело - Шахтар.