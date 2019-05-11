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Мілан переміг Фіорентіну, Лаціо здолав Кальярі. Результати 36 туру Серії А

Вчора 23:26 336 0
Мілан переміг Фіорентіну, Лаціо здолав Кальярі. Результати 36 туру Серії А

Сьогодні, 11 травня, відбулися зустрічі в рамках 36 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії. Серія А

36 тур

11 травня

Аталанта - Дженоа 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Муса, 2:0 - 53 Кастань, 2:1 - 89 Пандєв.

Кальярі - Лаціо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Альберто, 0:2 - 53 Корреа, 1:2 - 90+1 Паволетті.

Фіорентіна - Мілан 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Чалханоглу.

Нагадаємо, Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Чемпіон.

#Лаціо, #Мілан, #Фіорентіна, #Аталанта, #Дженоа, #Кальярі, #36 тур, #Серія А
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