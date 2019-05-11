Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов у Прем'єр-лігу

Дніпро-1 став чемпіоном Першої ліги.

Підвищення в класі команда гарантувала собі після матчу Гірника-Спорту проти Металіста 1925 (1:1) в рамках 28-го туру.

За три тури до кінця чемпіонату команда з Дніпра стала недосяжною для харків'ян та інших переслідувачів.

На даний момент у Дніпра-1 60 очок, а в активі Металіста 1925 - 46 пунктів і гра в запасі.

Дніпро-1 підніметься в Прем'єр-лігу безпосередньо, а команди, які посядуть 2-е і 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги гратимуть в перехідних матчах з 11-ю і 10-ю командами УПЛ.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Зорею. Також, Маріуполь переміг Львів у 28 турі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.