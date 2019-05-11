Сьогодні, 11 травня, Динамо в Києві проведе матч 28 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

Головні тренери команд визначилися зі складами на матч.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

11 травня

Динамо: Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Буяльський, Сидорчук, Андрієвський - де Пена, Циганков, Русин

Зоря: Шевченко - Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Караваєв - Хомченовський, Луньов, Чайковський, Арвеладзе - Кочергін - Іванович

Читайте також: Динамо - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ.

Нагадаємо, Бурда - лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень.

Джерело - Чемпіон.