Сьогодні, 11 травня, Динамо в Києві проведе матч 28 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.
Головні тренери команд визначилися зі складами на матч.
Чемпіонат України, УПЛ
28 тур
11 травня
Динамо: Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Буяльський, Сидорчук, Андрієвський - де Пена, Циганков, Русин
Зоря: Шевченко - Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Караваєв - Хомченовський, Луньов, Чайковський, Арвеладзе - Кочергін - Іванович
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Нагадаємо, Бурда - лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень.
Джерело - Чемпіон.