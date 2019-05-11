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Маріуполь переграв Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 1818
Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 2144
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2681 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1583
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3469
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1584 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1316
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 5433
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4951 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1444 3
Навколо спорту
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Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
Вчора 09:28 2758
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1317
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1435
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 616 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 1009 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1192
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1602
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
09.05.2019 12:04 431
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
08.05.2019 19:31 1815
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
08.05.2019 18:22 1762
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Русин і де Пена вийдуть у стартовому складі на матч з Зорею

Сьогодні 16:17 566 0
Русин і де Пена вийдуть у стартовому складі на матч з Зорею

Сьогодні, 11 травня, Динамо в Києві проведе матч 28 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

Головні тренери команд визначилися зі складами на матч.

Чемпіонат України, УПЛ

28 тур

11 травня

Динамо: Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Буяльський, Сидорчук, Андрієвський - де Пена, Циганков, Русин

Зоря: Шевченко - Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Караваєв - Хомченовський, Луньов, Чайковський, Арвеладзе - Кочергін - Іванович

Читайте також: Динамо - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ.

Нагадаємо, Бурда - лідер Ліги Європи за кількістю перехоплень.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Зоря, #УПЛ
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