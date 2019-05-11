Еррера офіційно покине Манчестер Юнайтед влітку

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера офіційно покине клуб влітку.
Про це він заявив у своєму Твіттері.
"Я був частиною неймовірної історії. Буду пам'ятати майже 200 матчів у футболці Ман Юнайтед, тому що грав за найбільший клуб Англії. Дякую за ці 5 неймовірних років", - сказав Еррера.
A goodbye message from @AnderHerrera. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/z56bmBwXa9— Manchester United (@ManUtd) May 11, 2019
ЗМІ повідомляли, що 29-річний півзахисник вже погодив контракт з ПСЖ терміном на 4 роки.
Нагадаємо, гравцям Манчестер Юнайтед уріжуть зарплату.
Джерело - Чемпіон.