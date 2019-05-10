Штутгарт підписав 18-річного аргентинця українського походження

18-річний півзахисник Матео Клімович, який має українське походження, став гравцем Штутгарта.

Про це повідомляє Футбол 24.

Контракт розрахований на 5 років, а сума трансферу склала 1,5 млн євро.

Попереднім клубом півзахисника був Індепендьєнте. Сам він є сином відомого аргентинського нападника польсько-українського походження Дієго Клімовіча, який виступав за Штутгарт та Борусію Д.

Нагадаємо, юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України.

Раніше Цуренко програла Зігемунд і вилетіла з турніру в Штутгарті.

Джерело - Футбол 24.