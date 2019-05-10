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Клопп: Фінал євротурніру в Баку - це дійсно смішно

Сьогодні 21:48 299 0
Клопп: Фінал євротурніру в Баку - це дійсно смішно

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розкритикував керівництво УЄФА за вибір місця проведення фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Поїздка в Баку на фінал Ліги Європи, це дійсно смішно. Не знаю, що їдять хлопці, які приймають рішення.Минулого року ми літали до Києва. Так, це чудове місто, але малоймовірно що в фіналі могла грати команда з Росії або тієї частини світу. Повертаючись до Баку, я навіть не знаю, як туди дістатися. Чи є регулярні рейси. Рішення повинно прийматися більш розумно", - заявив Клопп.

Нагадаємо, визначилися фіналісти Ліги Європи.

Також, у Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал.

Джерело - sport.ua.

#Клопп, #Ліга Європи, #Баку
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