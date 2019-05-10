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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Сьогодні 06:48 1914
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Сьогодні 05:36 2306 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Сьогодні 04:35 1403
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:50 3332
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
Вчора 17:28 1438 1
Усик не робитиме операцію
Вчора 16:32 1136
Динамо може очолити Григорчук
Вчора 16:14 4761
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 00:00 4845 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1392
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1423
Навколо спорту
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Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
Сьогодні 12:03 502
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
Сьогодні 09:28 2500
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
Вчора 20:01 1266
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
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Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
Вчора 16:27 601 1
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Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 16:16 986 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
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08.05.2019 14:59 1130
Як послати легендарного Гаттузо "нах**н": для чайників від захисника Мілана
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Нива переграла Калуш, Кристал розгромив Таврію. Результати матчів 25 туру Другої ліги

Сьогодні 21:33 246 0
Нива переграла Калуш, Кристал розгромив Таврію. Результати матчів 25 туру Другої ліги

Сьогодні, 10 травня, відбулися матчі 25 туру Другої української ліги.

Чемпіонат України, Друга ліга

25 тур

10 травня

Калуш - Нива В 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Демченко, 0:2 - 57 Коровіков, 0:3 - 67 Богач, 1:3 - 73 Кніс, 2:3 - 75 Танчич

Таврія - Кристал 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Мартіан, 0:2 - 28 Шевцов, 0:3 - 72 Гливо, 0:4 - 90+4 Барладим

Миколаїв-2 - Кремінь 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Локтіонов, 0:2 - 69 Локтіонов, 0:3 - 72 Аверьянов, 0:4 - 89 Аверьянов

Нагадаємо, Інгулець переграв Оболонь у 28 турі Першої ліги.

Раніше Динамо розписало мирову з Олександрією.

Джерело - Чемпіон.

#Калуш, #Нива, #Таврія, #Кристал, #Кремінь, #Друга ліга
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