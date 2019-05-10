Сьогодні, 10 травня, відбулися матчі 25 туру Другої української ліги.
Чемпіонат України, Друга ліга
25 тур
10 травня
Калуш - Нива В 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Демченко, 0:2 - 57 Коровіков, 0:3 - 67 Богач, 1:3 - 73 Кніс, 2:3 - 75 Танчич
Таврія - Кристал 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Мартіан, 0:2 - 28 Шевцов, 0:3 - 72 Гливо, 0:4 - 90+4 Барладим
Миколаїв-2 - Кремінь 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Локтіонов, 0:2 - 69 Локтіонов, 0:3 - 72 Аверьянов, 0:4 - 89 Аверьянов
Нагадаємо, Інгулець переграв Оболонь у 28 турі Першої ліги.
Раніше Динамо розписало мирову з Олександрією.
Джерело - Чемпіон.