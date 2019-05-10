Зінченко: Коли впустив кубок, думав більше не вийду на поле

Український гравець МанСіті Олександр Зінченко думав, що не зіграє за клуб після того, як впустив кубок чемпіонів Англії в минулому сезоні.

Про це розповів сам захисник.

"Коли кубок впав, чесно, подумав, що вже більше не вийду у футболці Ман Сіті. Була істерика у всіх хлопців. Чи не пошкодив я його? Ні все нормально. Готовий його упускати щороку, тільки щоб Сіті був чемпіоном", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, що Зінечнко ще не погодив новий контракт із Сіті.

Раніше Зінченко увійшов у трійку найкращих гравців у матчі з Лестером за оцінкою WhoScored.

Джерело - Фан-клуб Манчестер Сіті в Україні.