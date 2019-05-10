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Леоненко: Шахтар нормально представляє Україну, Динамо - навпаки

Сьогодні 13:21 334 0
Леоненко: Шахтар нормально представляє Україну, Динамо - навпаки
Віктор Леоненко

Донецький Шахтар нормально представляє Україну у світі, Динамо - навпаки.

Таку думку висловив футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Україну у світі нормально представляє тільки один клуб - Шахтар. І всі забувають, що команда грає не в себе вдома. Рінат Леонідович зробив все можливе і неможливе, щоб команда залишалася на високому рівні.

Для мене після Динамо це взагалі космос. Тому що в Шахтарі людей поважають, а ось, на жаль, у Динамо навпаки. Це дуже заважає Динамо. І звичайно їх аматорський підхід у всьому. Динамо великий клуб. А нападників немає. Як таке можливо?!"- сказав Леоненко.

Нагадаємо, що Леоненко не розуміє, чому Ракицького не викликають у збірну.

Раніше Леоненко розповів, якби не було Щербицького у Лобановського нічого б не вийшло.

Джерело - Сєгодня.

#Леоненко, #Динамо, #Шахтар
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