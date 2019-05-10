Леоненко: Шахтар нормально представляє Україну, Динамо - навпаки

Донецький Шахтар нормально представляє Україну у світі, Динамо - навпаки.

Таку думку висловив футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Україну у світі нормально представляє тільки один клуб - Шахтар. І всі забувають, що команда грає не в себе вдома. Рінат Леонідович зробив все можливе і неможливе, щоб команда залишалася на високому рівні.

Для мене після Динамо це взагалі космос. Тому що в Шахтарі людей поважають, а ось, на жаль, у Динамо навпаки. Це дуже заважає Динамо. І звичайно їх аматорський підхід у всьому. Динамо великий клуб. А нападників немає. Як таке можливо?!"- сказав Леоненко.