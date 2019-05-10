Федецький: Те, що я був у дублі, було бажанням однієї людини

Захисник Карпат Артем Федецький не грав за першу команду через колишнього віце-президента клубу Олега Смалійчука.

Про це розповів сам футболіст.

"Ну куди я можу піти з цієї команди? Я вірив, що з часом повернуся в основу. Те, що я був у дублі, було бажанням однієї людини - Смалійчук. Хто б що йому не говорив, він свою думку не міняв.

Слава Богу, я повернувся, радий всіх бачити. Робота закипіла. Готовий на 200%, хоч і дубль, але тренування хороші. У футболі я ще не сказав останнього слова, завжди професійно до себе ставився.

Все залежить від тренера. Готовий допомагати команді в будь-якій ролі, адже Карпати для мене не порожній звук", - сказав Федецький.