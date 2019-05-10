Федецький: Те, що я був у дублі, було бажанням однієї людини

Захисник Карпат Артем Федецький не грав за першу команду через колишнього віце-президента клубу Олега Смалійчука.
Про це розповів сам футболіст.
"Ну куди я можу піти з цієї команди? Я вірив, що з часом повернуся в основу. Те, що я був у дублі, було бажанням однієї людини - Смалійчук. Хто б що йому не говорив, він свою думку не міняв.
Слава Богу, я повернувся, радий всіх бачити. Робота закипіла. Готовий на 200%, хоч і дубль, але тренування хороші. У футболі я ще не сказав останнього слова, завжди професійно до себе ставився.
Все залежить від тренера. Готовий допомагати команді в будь-якій ролі, адже Карпати для мене не порожній звук", - сказав Федецький.
Нагадаємо, Олег Смалійчук покинув посаду віце-президента клубу, його місце зайняв Ростислав Ящишин.
Раніше Карпати розірвали контракт з нападником.
Джерело - Футбол NEWS.