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Ференцварош пропонував за Петряка більше мільйона євро

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Ференцварош пропонував за Петряка більше мільйона євро

Ференцварош пропонував Шахтарю за українського півзахисника Івана Петряка меншу суму, ніж МОЛ-Віді.

Ференцварош пропонував 1,2 мільйона євро. Донецький клуб був згоден продати свого футболіста. Втім у торги вступив МОЛ-Віді, який перебив фінансову пропозицію як для українського клубу, так і для самого гравця.

"Є тисяча способів купити гравця. Але коли один угорський клуб веде переговори з українським клубом щодо футболіста, який грає в його лавах, а потім інший угорський клуб перебиває пропозицію, то це, я вважаю, несправедливо. Ми узгодили з Шахтарем викуп Петряка за 1,2 мільйона євро, вони прийняли цю пропозицію. Однак ми не могли домовитися з гравцем і тут в справу втрутився МОЛ-Віді.

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Чутки про 1,5 мільйона за Петряка від МОЛ-Віді? Я не знаю точно, скільки вони заплатили, але щось в цьому районі. З'ясуймо ситуацію: справа не в тому, що вони дали більше, а в тому, що ми першими почали ці переговори. Для нас з моральної точки зору подібне неприйнятно, хоча юридично дії МОЛ-Віді нічого не порушують", - заявив президент Ференцвароша Габор Кубатов.

Зазначимо, що після підписання контракту з МОЛ Віді Петряк був виведений зі складу Ференцвароша, а в роздягальні команди навіть перекреслили номер на його шафці.

Джерело - Sport.ua.

#Петряк, #Ференцварош, #МОЛ-Віді
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