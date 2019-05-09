Стали відомі квоти квитків, які УЄФА виділить фіналістам Ліги чемпіонів-2018/19.

Про це повідомляє Sky Sports News.

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Ліверпуль і Тоттенгем отримають по 17 тисяч квитків. Таким чином, обидва клуби не зможуть надати квитки на фінал усім власникам сезонних абонементів.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал.

Джерело - Sky Sports News.