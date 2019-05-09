Вербич повернеться до тренувань після операції

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич повернеться до вправ через два тижні.

Про це повідомив сам футболіст для офіційного сайту Динамо.

"Зараз відчуваю себе добре. Операція пройшла добре. Лікарі сказали, що два тижні буде відновлювальний період, після чого зможу робити вправи, входити в тренувальний режим. Вже від сьогодні з дев'ятої ранку почалися процедури. Зараз ходжу на милицях, поки не можу давати навантаження на прооперовану ногу".

"Дуже радий, що найскладніше позаду і починається новий етап у відновленні. Сезон добігає кінця, тому пропущу небагато ігор. Вже думаю про наступний сезон. Коли дивлюся футбол, дуже важко морально, тому що хочеться грати та тренуватися", - сказав Вербич.