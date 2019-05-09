Гравці Аяксу дотримуючись Рамадану поїли під час матчу з Тоттенгемом

Захисник Аякса Нуссер Мазраурі та півзахисник Хакім Зійех поїли під час матчу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (2:3) на 24-й хвилині матчу через релігійні міркування.

Під час священного місяця Рамадан більшість вірян мусульман утримуються від їжі та пиття від світанку до заходу сонця.

В Амстердамі захід сонця починається о 21:19, а гравці поїли через кілька хвилин після цього часу, тим самим дотримуючись мусульманського правила.

Зійех забив в грі з Тоттенгемом один з голів, але команда вилетіла з Ліги чемпіонів, пропустивши вирішальний гол в доданий час.

Ajax - Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Ajax'ın Müslüman futbolcularından Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, maçın 22'nci dakikasında vaktin girmesiyle beraber oruçlarını açtı. pic.twitter.com/HXP85KVujM — REHBER TV Haber (@RehberTvHaber) 9 мая 2019 г.

Нагадаємо, сьогодні 9 травня, відбудуться полуфінальні матчі ліги Європи Челсі — Айнтрахт та Валенсія — Арсенал.

Джерело - Чемпіон.