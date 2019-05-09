Тренер Айнтрахта: Ми віддамо всі сили, щоб потрапити в фінал

У гравців Айнтрахта мотивація зашкалює.

Про це розповів головний тренер Айнтрахта Адольф Гюттер для прес-служби УЄФА.

"У ці 90 хвилин ми віддамо всі сили та навіть більше, щоб потрапити в Баку. Коли заходиш так далеко, хочеш зіграти в фіналі. Ми хотіли б провести тут фантастичний матч. Гравцям не потрібна додаткова мотивація. Коли ти виходиш на газон Стемфорд Брідж, мотивація зашкалює. Ми з нетерпінням чекаємо цього матчу і одночасно хочемо отримати задоволення", - сказав тренер.