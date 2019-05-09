Стали відомі номінанти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Були опубліковані номінанти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками других матчів стадії 1/2 фіналу.
Про це повідомляє прес-служба UEFA.
Серед претендентів — гравці Ліверпуля Джорджиніо Вейналдум і Трент Александер-Арнольд, а також півзахисники Тоттенгема Лукас Моура і Мусса Сіссоко.
Ну и кто тут Лучший игрок недели?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 мая 2019 г.
✨ Джорджинио Вейналдум
✨ Трент Александер-Арнолд
✨ Лукас Моура
✨ Мусса Сиссоко
Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yU90DQ1CsI
Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.
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Джерело - Чемпіон.