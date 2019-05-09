Стали відомі номінанти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Були опубліковані номінанти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками других матчів стадії 1/2 фіналу.

Про це повідомляє прес-служба UEFA.

Серед претендентів — гравці Ліверпуля Джорджиніо Вейналдум і Трент Александер-Арнольд, а також півзахисники Тоттенгема Лукас Моура і Мусса Сіссоко.

Ну и кто тут Лучший игрок недели?



✨ Джорджинио Вейналдум

✨ Трент Александер-Арнолд

✨ Лукас Моура

✨ Мусса Сиссоко



Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yU90DQ1CsI — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 мая 2019 г.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.

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Джерело - Чемпіон.