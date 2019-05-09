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Усик звернувся до вболівальників після травми
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Аякс - Тоттенгем: стартові склади команд
Вчора 21:02 373
Козлова поступилася Бенчич у третьому колі Premier Mandatory в Мадриді
Вчора 18:29 807
Аякс - Тоттенгем: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Вчора 06:48 1579
Ліверпуль здійснив фантастичний камбек та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
07.05.2019 23:55 2987 2
Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відкладається
07.05.2019 23:30 1938
Ліверпуль — Барселона: стартові склади команд
07.05.2019 21:00 1023
Ломаченко побореться з британцем за титул WBC
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Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
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Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
Вчора 18:22 1508
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
Вчора 17:01 927
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона Максим Буйдин
Вчора 15:20 1376
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Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками Максим Буйдин
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Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера
Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера Максим Буйдин
07.05.2019 13:03 1103
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07.05.2019 06:48 1552
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга Максим Буйдин
06.05.2019 19:22 1474
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Усик, бережись: зваблива фотосесія української гімнастки Максим Буйдин
06.05.2019 17:28 2012
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Актуально: Ліверпуль здійснив фантастичний камбек та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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