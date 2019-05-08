Авторитетна і впливова в Каталонії газета Sport виставили оцінки всім футболістам Барселони, які вчора виходили на поле Енфілд Роуд в матчі проти Ліверпуля.

Про це повідомляє Команда-1.

Найкращими, на думку наших колег, в складі гостей були Ліонель Мессі і Артуро Відаль. Обидва отримали по п'ятірці. А ось гіршими - Філіпе Коутінью і Іван Ракітич, яким вліпили по нулю.

"Він був на полі? Пам'ятаємо, що його замінили першим", - написали коментарі до оцінки бразильця. "Перетворив центр поля в суцільну діру, а хлопці з Ліверпуля цим вдало користувалися", - говорить коммент під оцінкою хорвата.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта.

Також, Мілан хоче придбати бразильського вінгера Барселони.

Джерело - Команда-1.