Прикарпаття зіграє товариський матч з Брагою в Івано-Франківську

Івано-Франківський клуб Прикарпаття з Першої ліги проведе товариський матч з одним з лідерів португальського чемпіонату - Брагою.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Дочекались! До нас на футбол їде ФК Брага. Товариський матч з МФК Прикарпаття одні з лідерів чемпіонату Португалії зіграють на стадіоні Рух попередньо 22 чи 23 травня. Тримаємо кулаки за команду рідного краю і разом - до перемоги!", - написав мер міста.

Зараз Брага займає 4-е місце в чемпіонаті Португалії. Прикарпатті йде на 10-му рядку в Першій лізі України.

Цього сезону Брага вже грала з українським клубом.

У кваліфікації Ліги Європи португальці вилетіли після двох матчів з Зорею (1:1, 2:2).

Нагадаємо, Прикарпаття переграло Суми.

Джерело - Чемпіон.