Циганик: Аякс буде грати в фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 8-го травня, амстердамський Аякс має вийти в фінал Ліги чемпіонів, перегравши Тоттенгем у матчі відповіді.

Про це заявив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик.

"У першому матчі, як я і прогнозував, Аякс зумів здобути перемогу, щоправда, не таку впевнену, як я очікував. У принципі, нідерландська команда переконливо зіграла в Лондоні і має прекрасні шанси для того, щоб вийти у фінал", - сказав журналіст.

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"Думаю, що вже на Амстердам Арені Аякс свого не втратить. Тому я чекаю, що голландці комфортно почуватимуться вдома. Поставлю на те, що Аякс здобуде перемогу, заб'є в кожному з таймів і буде грати в фіналі Ліги чемпіонів ", - підсумував Циганик.

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Джерело - sport.ua.