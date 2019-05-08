Збірна України розпочала турнір розвитку УЄФА з перемоги над Кіпром

Юнацька збірна України U-15 стартувала на Турнірі розвитку УЄФА з перемоги над однолітками з Кіпру, який проходить у столиці Вірменії - Єревані.

У першому таймі з інтервалом у дві хвилини відзначилися Олег Чуйко та Богдан Слюбик. Відразу після перерви Іван Лосенко, реалізувавши пенальті, довів рахунок до розгромного.

Тільки під завісу зустрічі кіпріотам вдалося відквитати один м’яч.

Турнірі розвитку УЄФА

1 тур

8 травня

Україна (U-15) — Кіпр (U-15) — 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Чуйко, 2:0 - 22 Слюбик, 3:0 - 42 Лосенко(П), 3:1 - 77

Нагадаємо, Україну не покарають у справі Мораеса.

Раніше Україна ризикувала отримати дві технічні поразки за підсумками матчів з Португалією та Люксембургом за участь в матчах натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораеса.

Джерело - Чемпіон.