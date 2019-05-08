Фінт Вейналдума визнаний кращим моментом дня в Лізі чемпіонів

Фінт Джорджиніо Вейналдум, коли він обіграв двох зірок Барселони - Артура і Бускетса, визнаний кращим моментом дня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний twitter УЄФА.

Busquets & Arthur on your tail 😬

No room for error 😬



And @GWijnaldum does this 😱🔥#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/6xupMinDvC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 May 2019

Нагадаємо, у першому матчі Ліверпуль поступився Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:3, але зумів на Енфілді забити чотири "сухих" м'ячі і пройти у фінал Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.