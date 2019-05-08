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Фінт Вейналдума визнаний кращим моментом дня в Лізі чемпіонів

Сьогодні 11:18 445 0
Фінт Вейналдума визнаний кращим моментом дня в Лізі чемпіонів

Фінт Джорджиніо Вейналдум, коли він обіграв двох зірок Барселони - Артура і Бускетса, визнаний кращим моментом дня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний twitter УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі Ліверпуль поступився Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:3, але зумів на Енфілді забити чотири "сухих" м'ячі і пройти у фінал Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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