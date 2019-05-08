Моурінью: Камбек Ліверпуля має ім'я: Юрген Клопп

Колишній головний тренер Челсі і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не очікував виходу Ліверпуля у фінал Ліги чемпіонів.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я цього не очікував. Але це показує, що нічого неможливого немає. Цей камбек має ім'я: Юрген Клопп. Це не було ні філософією, ні тактикою. Це було серцем, душею, пристрастю, які Юрген створив в цій команді.

Вони ризикували закінчити фантастичний сезон без титулів, а тепер на крок ближче до того, щоб стати чемпіонами Європи. Юрген заслужив це. Його робота в Ліверпулі дивна. Вона показує його бойовий дух, його характер,"- сказав Моурінью.