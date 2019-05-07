Гвардіола визнаний найкращим тренером АПЛ у квітні

Менеджер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола став найкращим тренером АПЛ у квітні.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Минулого місяця Ман Сіті під його керівництвом здобув перемогу у всіх п'яти матчах поспіль — над Тоттенгемом (1:0), МЮ (2:0), Кардіффом (2:0), Крістал Пелас (3:1), а також Бернлі (1:0).

У списку претендентів також фігурували Юрген Клопп (Ліверпуль), Нуну Ешпіріту Санту (Вулвергемптон) і Скотт Паркер (Фулгем), однак Гвардіолі вдалося їх випередити.

Тренер Ман Сіті за крок від перемоги в чемпіонаті Англії після вчорашнього тріумфу в грі з Лестером (1:0).

Нагадаємо, Зінченко в захваті від одноклубника.

Також, Зінченко увійшов в рейтинг WhoScored.

Джерело - Чемпіон.