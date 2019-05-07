Футбольний агент: Леоненко повинен очолити Динамо на два роки

Віктор Леоненко може спробувати себе на посаді головного тренера Динамо.
Про це повідомив футбольний агент Михайло Метревелі в ефірі шоу Великий футбол.
"Я ніколи не був адвокатоми Динамо, але досягнення Хацкевича за ці два роки очевидні. Він не боїться, у нього немає вибору. Тому президент йому довірив цю посаду, щоб він працював з молодими футболістами і виводив їх на рівень".
"Академія працює, витрачаються великі гроші. Академія Динамо в останні п'ять років домінує, обігрує і виграє дуже багато турнірів у Шахтаря. І цвіт української молоді до останнього моменту був зосереджений саме в академії Динамо. Починаючи з U-17 і нижче. І пацани дійсно дуже талановиті і хороші. Деякі вже зіграли по 100 матчів в Динамо, їх ціна зростає".
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"З Шахтарем конкурувати для Динамо сьогодні нереально. Зараз у Динамо немає великих, необмежених фінансових ресурсів, щоб купувати футболістів за 5-6 мільйонів. Ми бачимо, що навіть за 4 мільйони вони купують гравців і ті їдуть через півроку назад".
"Є талановита молодь, якій треба дати шанс розкритися. Я вважаю, що за два роки головний тренер провів велику роботу з молоддю. Можливо, в наступному сезоні його і не буде, може бути, прийде інший тренер і додасть цій молоді новий імпульс. Для цього потрібен досить маститий, досвідчений тренер, який за якостями буде перевершувати поточного".
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"Я не знаю, чи знайде президент серед своїх динамівців гідну кандидатуру. Хіба що, за винятком Віктора Леоненка. На місці президента Динамо я б довірив йому дворічний контракт", - заявив Метревелі.
Нагадаємо, Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.
Також, Зінченко увійшов в рейтинг WhoScored.
Джерело - Великий футбол.