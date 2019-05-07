Футбольний агент: Леоненко повинен очолити Динамо на два роки

Віктор Леоненко може спробувати себе на посаді головного тренера Динамо.

Про це повідомив футбольний агент Михайло Метревелі в ефірі шоу Великий футбол.

"Я ніколи не був адвокатоми Динамо, але досягнення Хацкевича за ці два роки очевидні. Він не боїться, у нього немає вибору. Тому президент йому довірив цю посаду, щоб він працював з молодими футболістами і виводив їх на рівень".

"Академія працює, витрачаються великі гроші. Академія Динамо в останні п'ять років домінує, обігрує і виграє дуже багато турнірів у Шахтаря. І цвіт української молоді до останнього моменту був зосереджений саме в академії Динамо. Починаючи з U-17 і нижче. І пацани дійсно дуже талановиті і хороші. Деякі вже зіграли по 100 матчів в Динамо, їх ціна зростає".