Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров підтвердив перехід вінгера Івана Петряка в інший клуб.

Про це він заявив у коментарі Nemzetisport.hu.

"Ференцварош зробив все для гравця, особисто я був у Києві, щоб домовитися з Шахтарем. Здавалося, що ми близькі до угоди, але вчора Петряк оголосив про своє рішення, яке шокувало мене і клуб. Тільки майбутнє покаже це було хороше чи погане рішення", - заявив спеціаліст.