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Ребров: Рішення Петряка змінити клуб шокувало мене

Сьогодні 14:34 903 0
Тренер підтвердив перехід українського легіонера
Ребров: Рішення Петряка змінити клуб шокувало мене

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров підтвердив перехід вінгера Івана Петряка в інший клуб.

Про це він заявив у коментарі Nemzetisport.hu.

"Ференцварош зробив все для гравця, особисто я був у Києві, щоб домовитися з Шахтарем. Здавалося, що ми близькі до угоди, але вчора Петряк оголосив про своє рішення, яке шокувало мене і клуб. Тільки майбутнє покаже це було хороше чи погане рішення", - заявив спеціаліст.

Нагадаємо, Ребров виключив Петряка зі складу. Натомість агент футболіста планує зробити резонансну заяву.

Джерело - Nemzetisport.hu.

#Ребров, #Ференцварош, #Петряк
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