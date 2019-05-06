Інформацію про футболіста передали "добродії"

Федерація футболу Португалії отримала інформацію про деталі натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса після матчу з Україною.

Про це заявив генеральний секретар Федерації футболу України Ігор Запісоцький у інтерв'ю Профутболу.

"Це не наші здогадки, це прямо вказано в португальському протесті, що відразу після матчу вони отримали лист, деталі та адресу якого вони не розголошують, де, умовно кажучи, була повна розкладка про Мораес, з деталями його паспорта футболіста, його виїздів-в'їздів в Україну.

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Виходячи з цієї інформації, вони формулювали свій протест. Паспорт футболіста буває тільки в клубах, де він грав. Буває в федерації. Очевидно, можливо, "добродії" допомогли", - сказав Запісоцький.

УЄФА не покарала Україну за натуралізацію Мораеса.

Джерело - Профутбол.