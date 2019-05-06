Соль: Хацкевич дав мені відчуття, ніби я багато років граю в Динамо

Нападник Динамо Фран Соль високо оцінив роботу під керівництвом Олександра Хацкевича.

Про це він розповів у ефірі програми Профутбол.

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"Спочатку мені було непросто в Динамо. Це було видно з моїх ігор на зборах. Я тоді ще не був адаптований до міста і команди. Був непростий період, доводилося багато нервувати. Але загалом адаптація пройшла швидко, за що треба дякувати Хацкевичу. Він дав мені відчуття, ніби я багато років граю в цій команді, тому я відчував себе комфортно з першого дня і почав допомагати команді майже відразу", - заявив Соль.