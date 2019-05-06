Зальцбург в шостий раз поспіль став чемпіоном Австрії

Ред Булл Зальцбург переміг Аустрію (2:1) в матчі 29-го туру чемпіонату Австрії. Цей результат дозволив команді виграти національну першість в шостий раз поспіль.

Всього на рахунку Зальцбурга 13 чемпіонських титулів. На початку травня Бики також виграли Кубок Австрії, в фіналі перемігши віденський Рапід (2:0).

Відзначимо, що головний тренер Зальцбурга Марко Розі в наступному сезоні очолить менхенгладбахську Боруссію. Биків Розі очолив у 2017 році, до того чотири роки займавшись з клубними юнаками.

До завершення чемпіонату Австрії залишається 3 тури. У наступному матчі 12 травня Бики зіграють проти ЛАСКа.

Нагадаємо, Шахов забив за ПАОК в матчі чемпіонату Греції. Також, Реал має намір продати Бейла.

Джерело - Чемпіон.