Зальцбург в шостий раз поспіль став чемпіоном Австрії

Ред Булл Зальцбург переміг Аустрію (2:1) в матчі 29-го туру чемпіонату Австрії. Цей результат дозволив команді виграти національну першість в шостий раз поспіль.
Всього на рахунку Зальцбурга 13 чемпіонських титулів. На початку травня Бики також виграли Кубок Австрії, в фіналі перемігши віденський Рапід (2:0).
ES IST VOLLBRACHT! Wir sind österreichischer FUSSBALL-MEISTER 2019! ⭐️ #FAKRBS 1-2 pic.twitter.com/4fJlXKMylg— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 5 мая 2019 г.
Відзначимо, що головний тренер Зальцбурга Марко Розі в наступному сезоні очолить менхенгладбахську Боруссію. Биків Розі очолив у 2017 році, до того чотири роки займавшись з клубними юнаками.
До завершення чемпіонату Австрії залишається 3 тури. У наступному матчі 12 травня Бики зіграють проти ЛАСКа.
Нагадаємо, Шахов забив за ПАОК в матчі чемпіонату Греції. Також, Реал має намір продати Бейла.
Джерело - Чемпіон.