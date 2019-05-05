Сьогодні, 5 травня відбулися зустрічі у рамках 35 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії. Серія А

35 тур

5 квітня

Емполі — Фіорентіна 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Фаріас.

Лаціо — Аталанта 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Пароло, 1:1 - 22 Сапата, 1:2 - 58 Кастань, 1:3 - 76 автогол Воллас.

Парма — Сампдорія 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Гаццола, 1:1 - 28 пенальті Куальярелла, 1:2 - 38 Дефрель, 1:3 - 61 Куальярелла, 2:3 - 67 пенальті Куцка, 3:3 - 71 Бастоні.

Сассуоло — Фрозіноне 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Саммарко, 0:2 - 36 Паганіні, 1:2 - 66 Феррарі, 2:2 - 78 Бога.

Дженоа — Рома 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Ель-Шаараві, 1:1 - 90+1 Ромеро.

Наполі — Кальярі 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Паволетті, 1:1 - 85 Мертенс, 2:1 - 90+7 Інсінье.

Нагадаємо, Мессі назвав гравців, яких хотів би бачити в Барселоні.

Також, Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера.

Джерело - Чемпіон.