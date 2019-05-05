Реал переміг Вільярреал, Валенсія розгромила Уеску. Результати 36 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 5 травня відбулися зустрічі у рамках 36 туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії. Ла-Ліга

36 тур

5 квітня

Хетафе — Жирона 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Моліна, 2:0 - 77 Ангел.

Ейбар — Бетіс 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Коте.

Реал Мадрид — Вільярреал 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Маріано, 1:1 - 11 Морено, 2:1 - 40 Вальєхо, 3:1 - 49 Маріано, 3:2 - 90+4 Коста.

Вальядолід — Атлетік 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Рубіо.

Уеска — Валенсія 2:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 2 Васс, 0:2 - 17 Родріго, 0:3 - 20 Міна, 0:4 - 33 Міна, 0:5 - 40 автогол Ечеіта, 0:6 - 51 Родріго, 1:6 - 66 Мелеро, 2:6 - 90+2 Галлар.

Нагадаємо, Мессі назвав гравців, яких хотів би бачити в Барселоні.

Також, Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера.

Джерело - Чемпіон.