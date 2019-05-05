Шахов забив за ПАОК в матчі чемпіонату Греції

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов відзначився в матчі 30-го туру чемпіонату Греції проти ПАС Яніни (2:0).

Українець починав матч на лавці запасних, але вийшов на заміну на 79-й хвилині поєдинку, а через хвилину забив другий гол ПАОКа. Євген головою замкнув навіс партнера.

28-річний півзахисник в поточному сезоні провів за ПАОК 39 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 2 результативні передачі. Українець допоміг команді виграти чемпіонат Греції.

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Джерело - Чемпіон.