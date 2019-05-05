Байєр розгромив Айнтрахт Ф, Шальке розписав нічию з Аугсбургом. Результати 32 туру Бундесліги

Сьогодні, 5 травня, відбулися зустрічі у рамках 32 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

32 тур

5 травня

Шальке — Аугсбург 0:0 (0:0)

Фрайбург — Фортуна Дюссельдорф 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 пенальті Грифо, 1:1 - 31 Ковнацкі.

Байєр — Айнтрахт Ф 6:1 (6:1)

Голи: 1:0 - 2 Хаверц, 2:0 - 13 Брандт, 2:1 - 14 Костич, 3:1 - 23 Аларіо, 4:1 - 28 Арангуіс, 5:1 - 34 Аларіо, 6:1 - 36 автогол Хінтереггер.

Нагадаємо, Мессі назвав гравців, яких хотів би бачити в Барселоні.

Також, Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера.

Джерело - Чемпіон.