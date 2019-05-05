Ракицький може стати чемпіоном Росії і України в одному сезоні

Захисник Зеніту Ярослав Ракицький в нинішньому сезоні може стати чемпіоном відразу двох країн - Росії та України.

Про це повідомляє telegraf.

Зеніт після поразки Локомотива в виїзному матчі з Арсеналом гарантував собі перше місце за підсумками нинішнього сезону російської Прем'єр-Ліги.

Ракицький перейшов у стан синьо-біло-блакитних взимку з донецького Шахтаря.

29-річний захисник у восьмий раз стане чемпіоном України, якщо "гірники" залишаться на вершині турнірної таблиці УПЛ до кінця кампанії.

Зараз Шахтар випереджає київське Динамо на 9 очок. Обом командам залишилося провести по п'ять матчів.

Нагадаємо, Ракицький забив третій гол за Зеніт.

Джерело - telegraf.