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Ліверпуль вирвав перемогу в Ньюкасла і продовжив боротьбу за чемпіонство

Вчора 23:49 264 0
Ліверпуль вирвав перемогу в Ньюкасла і продовжив боротьбу за чемпіонство

Сьогодні, 4 травня, Ліверпуль переграв Ньюкасл в рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги.

Вже на 13-й хвилині ван Дейк відкрив рахунок у матчі, але за декілька хвилин Атсу відновив паритет. Зовсім скоро Салах знову вивів гостей уперед.

На початку другої половини гри господарі знову зрівняли рахунок.

Від нічиї мерсисайдців урятував Дівок Орігі на 86-й хвилині.

Чемпіонат Англії, АПЛ

37 тур

4 травня

Ньюкасл - Ліверпуль 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 ван Дейк, 1:1 - 20 Атсу, 1:2 - 28 Салах, 2:2 - 54 Рондон, 2:3 - 86 Орігі

Нагадаємо, Вест Гем розгромив Саутгемптон, Вулвергемптон здолав Фулгем.

Раніше Тоттенгем вдев'ятьох не втримав нічию з Борнмутом.

Джерело - Чемпіон.

#Ліверпуль, #Ньюкасл, #АПЛ
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