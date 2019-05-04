Мій профіль
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
Вчора 22:25 274
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Вчора 14:12 571
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Вчора 13:41 470
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Вчора 12:09 2098
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1554
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1187
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 997
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
03.05.2019 14:01 4472
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
03.05.2019 13:04 1891
Україна отримала вирок у справі Мораеса
03.05.2019 11:00 2199
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:06 Хокей Бостон - Коламбус: онлай-трансляція матчу НХЛ 385
00:05 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 346
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 69972
4 Травня 2019
23:49 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Ньюкасла і продовжив боротьбу за чемпіонство 264
23:40 Футбол Еспаньйол розгромив Атлетіко, Сельта переграла Барселону. Результати матчів 36 туру Ла-Ліги 243
23:22 Футбол СПАЛ знищив К'єво, Інтер не зміг переграти Удінезе у 35 турі Серії А 215
23:09 Футбол Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ 291
22:51 Футбол Шахтар - Львів 5:0: Огляд матчу 214
22:25 Хокей Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу 274
22:08 Футбол Боруссія не втримала перемогу з Вердером і майже втратила шанси на чемпіонство 330
21:51 Футбол Вест Гем розгромив Саутгемптон, Вулвергемптон здолав Фулгем. Результати матчів 37 туру АПЛ 398
21:39 Футбол Ракицький з Зенітом виграв чемпіонат Росії 710
21:21 Футбол Шахтар розгромив Львів у 27 турі УПЛ 443
21:08 Бокс Кролла: Ноги роблять Ломаченка найкращим у світі 704
20:48 Футбол Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед 425
20:34 Теніс Світоліна: Давно мріяла про титул Ролан Гаррос 483
20:22 Футбол Моурінью веде переговори з Ромою 439
20:08 Футбол Динамо - Олександрія 1:1: Огляд матчу 734
19:52 Футбол Петряк близький до переходу в МОЛ Віді 821
19:40 Футбол Баварія переграла Ганновер, Боруссія розписала мирову з Гоффенгаймом. Результати матчів 32 туру Бундесліги 330
19:29 Блог Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 31-й день народження 192
19:21 Футбол Шахтар - Львів: стартові склади 406
19:10 Теніс Завацька вийшла у фінал турніру в Вісбадені 420
19:04 Навколо спорту Роналду став героєм коміксів 228
18:55 Футбол Динамо розписало мирову з Олександрією в 27 турі УПЛ 429

Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ

Вчора 23:09 291 0
Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ

Півзахисник Фулгема Харві Елліот побив рекорд англійського чемпіонату. Юний англієць став наймолодшим футболістом в історії.

Про це повідомляє Opta.

Точний вік юного футболіста – 16 років і 30 днів. Він вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши півзахисника Андре-Франка Замбо.

Навіть таке рішення не допомогло "дачникам" вирвати хоча б одне очко – поразка від Вулвергемптона 1:0

Фулгем може дозволити собі подібні експерименти, оскільки команда вже втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Англії.

Нещодавно Фулгем здолав Евертон.

Джерело - Футбол 24.

#Фулгем, #Елліот
Коментарі ()