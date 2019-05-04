Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ

Півзахисник Фулгема Харві Елліот побив рекорд англійського чемпіонату. Юний англієць став наймолодшим футболістом в історії.

Про це повідомляє Opta.

Точний вік юного футболіста – 16 років і 30 днів. Він вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши півзахисника Андре-Франка Замбо.

Навіть таке рішення не допомогло "дачникам" вирвати хоча б одне очко – поразка від Вулвергемптона 1:0

Фулгем може дозволити собі подібні експерименти, оскільки команда вже втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Англії.

Нещодавно Фулгем здолав Евертон.

Джерело - Футбол 24.