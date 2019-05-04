Сьогодні, 4-го травня, відбулися матчі 36 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

36 тур

4 травня

Леванте - Райо Вальєкано 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Кампанья, 2:0 - 43 Везу, 2:1 - 71 Рівера, 3:1 - Хасон, 4:1 - 90 Барді

Еспаньйол - Атлетіко 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 автогол Годін, 2:0 - 52 Іглесіас, 3:0 - 89 Іглесіас(П)

Алавес - Реал Сосьедад 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 автогол Санчес

Сельта - Барселона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Гомес, 2:0 - Аспас(П)

Нагадаємо, Барселона вже оформила чемпіонство в турнірі.

Також, Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.